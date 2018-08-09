Власти США хотят разместить элементы систем ПРО в космосе
Власти США хотят разместить в космосе датчики обнаружения пусков ракет и другие элементы систем ПРО. ОБ этом сообщил глава Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле.
Он отметил, что властям предстоит согласовать множество требований по космической индустрии, но основным "фактом является то, что необходимость развертывания датчиков обнаружения пусков в космосе рассматривается всерьез и получает необходимую поддержку", передает журнал Defense News.
Напомним, 7 августа глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил поддержку идее создания Космического командования ВС. По его словам, Вашингтону нужно рассматривать космическое пространство как "новый театр военных действий".
В июне президент США Дональд Трамп распорядился сформировать Космические силы в качестве полноценного вида Вооруженных сил государства.