2018-08-10T19:19:08+03:00
Наука

"Роскосмос" представил восемь новых членов отряда космонавтов

Замдиректора госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев отметил, что отбор космонавтов был закончен накануне
Екатерина БОЛГОВА
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"Роскосмос" представил восемь новых космонавтов"Роскосмос" представил восемь новых космонавтовФото: СОЦСЕТИ
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Госкорпорация "Роскосмос" представила восемь новых членов отряда космонавтов. Замдиректора госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев отметил, что полуторагодовой отбор был закончен накануне.

Из 13 кандидатов, которые прошли последний этап отбора, были отобраны восемь человек: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, тренировки в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке будут начаты ближе к октябрю. В настоящее время новобранцы должны уволиться со своих предыдущих мест работы и переехать ближе к Звёздному городку — на это уйдет месяц-полтора.

Напомним, в марте прошлого года стартовал первый с 2012 года отбор в отряд космонавтов. Всего поступило 420 заявок. Всем новым членам отряда космонавтов присвоили звание "кандидат в космонавты".

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