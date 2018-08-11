В штате Вашингтон разбился угнанный пассажирский самолет

СЕГОДНЯ 08:45 2018-08-11T08:46:00+03:00

По данным местных властей, на борту находился только угонщик-одиночка

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В американском штате Вашингтон разбился двухмоторный пассажирский самолет Bombardier Q400, ранее угнанный из аэропорта в Сиэтле. По предварительной информации, авария произошла в районе острова Кетрон, кроме угонщика-одиночки на борту никого не было.

Как подтвердили в авиакомпании Horizon Air, 10 августа принадлежащий ей Q400 совершил неавторизованный взлет из международного аэропорта Сиэтл-Такома примерно в 20:00 по местному времени (6:00 11 августа мск).

В свою очередь в управлении местного шерифа подчеркнули, что инцидент не связан с террористической активностью: самолет угнал 29-летний самоубийца, его личность установлена.

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Отмечается, что в погоню за Q400 отправились два истребителя F-15 ВВС США. На данный момент не известно, имеют ли они отношение к крушению, или авария произошла из-за недостатка летных навыков угонщика.