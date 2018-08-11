2018-08-11T13:05:31+03:00
В мире

В Казахстане исключили возможность появления американских военных баз на Каспии

В МИД республики подчеркнули, что текущие соглашения с США предполагают лишь транзит нелетальных грузов для поддержания операций в Афганистане
Денис СУХОВ
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Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Фото: Александр Щербак/ТАССМинистр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Казахстан не намерен размещать на каспийском побережье американские военные базы. Об этом сообщил глава МИД республики Карат Абдрахманов.

В интервью для РИА Новости дипломат подчеркнул, что текущие соглашения между Казахстаном и США предполагают исключительно транзит нелетальных грузов для поддержания операций НАТО в Афганистане.

«Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет», - отметил Абдрахманов.

Министр напомнил, что с 2010 по 2015 годы этот транзит шел по территории России, Казахстана и Узбекистана согласно условиям Северной распределительной сети. При этом казахстанско-американское соглашение предполагает те же условия, которые действовали в российско-американском. Астана лишь внесла в перечень пропускных пунктов порты Актау и Курык.

«Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии», - повторно подчеркнул дипломат.

Абдрахманов также добавил, что неприсутствие в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих странам региона, будет закреплено в конвенции, которую, как ожидается, подпишут 12 августа в Актау.

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