2018-08-11T14:37:30+03:00
Происшествия

Появилось видео из скорой помощи, перевернувшейся после ДТП в центре Москвы

Реанимобиль выехал на перекресток на красный свет светофора с включенными проблесковыми маячками и сиреной, а в него врезался другой автомобиль [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В результате ДТП в Москве перевернулся автомобиль скорой помощиВ результате ДТП в Москве перевернулся автомобиль скорой помощиФото: СОЦСЕТИ
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В интернете появилось видео, снятое регистратором в автомобиле скорой медицинской помощи, перевернувшимся после дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы.

Инцидент произошел вечером накануне, 10 августа, на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов.

Как сообщили очевидцы, реанимобиль выехал на перекресток на красный свет светофора с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Однако машину не увидел водитель автомобиля Volkswagen Touareg, который врезался в машину медиков. Удар был такой силы, что скорая помощь перевернулась.

Пациента, который находился в опрокинувшемся автомобиле скорой помощи, увезла другая бригада, быстро прибывшая на место происшествия. Первоначально сообщалось о трех пострадавших, позже стало известно, что в результате инцидента никто не получил серьезных травм, передает РИА Новости.

Видео из скорой помощи, перевернувшейся после ДТП в Москве.

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