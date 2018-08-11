Новый директор Гидрометцентра пообещал жителям Москвы бабье лето

СЕГОДНЯ 22:58 2018-08-11T22:58:35+03:00

По прогнозу Дмитрия Киктева, август и сентябрь в столице должны быть теплыми

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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв пообещал жителям Москвы бабье лето. По его прогнозу, температура в августе и сентябре в столице будет в среднем выше климатической нормы.

"Но так или иначе, бабье лето - это высокое давление, антициклон. В сентябре и октябре - бабье лето не обязательно приходится на сентябрь - такие эпизоды с высокой вероятностью будут", - сказал Киктёв.

Он отметил, что в Центральной России последний летний месяц должен по температуре быть выше климатической нормы. Первые месяц осени тоже будет, в основном, теплым.

"По долгосрочному прогнозу в центральном регионе август предполагался по температуре выше климатической нормы. По предварительным оценкам на сентябрь, холода также пока не видно", - добавил глава Гидрометцентра.

Бабьим летом метеорологи называют достаточно длинный период антициклональной погоды в осеннее время в средних широтах. Киктёв подчеркнул, что это не означает летнее тепло в осенние дни, передает "Интерфакс".

Как сообщал сайт kp.ru, ранее синоптики обещали, что август и сентябрь в Москве будут теплыми.