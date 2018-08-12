Министерство обороны РФ опубликовало приказ Сталина бомбить Берлин в августе 1941 года

СЕГОДНЯ 08:25 2018-08-12T08:25:38+03:00

К 106-летию образования ВВС ведомство рассекретило архивные документы об истории авиации и подвигах военных летчиков во времена Великой отечественной войны

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К 106-летию образования российских ВВС Министерство обороны разместило в открытом доступе архивные документы об истории отечественной военной авиации и подвигах летчиков во времена Великой отечественной войны.

Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

«На сайте российского военного ведомства в День Военно-воздушных сил России опубликована мультимедийная подборка документов из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященная военным летчикам времен Великой Отечественной войны и их крылатым машинам», - говорится в сообщении министерства.

В частности, подборка содержит копию рукописного проекта приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку Иосифа Сталина в ночь с 8 по 9 августа 1941 года. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии нанести бомбовый удар по столице Третьего рейха — Берлину.

Кроме того, опубликованы свидетельства о подвигах военных летчиков, которые ранее не придавались огласке. Среди них — пилот штурмовика лейтенант Владимир Гуляев, сумевший нанести тяжелый удар противнику и посадить поврежденный самолет на одно уцелевшее шасси. Также представлены наградные документы на старших лейтенантов Драмарецкого и Черевко, а также старшину Алексееву, экипаж которых повторил подвиг Гастелло.

Отдельная рубрика посвящена летчице Екатерине Зеленко, совершившей более 40 боевых вылетов и посмерно удостоенной звания Героя Советского Союза за воздушный таран.

Также на сайте Минобороны появились уникальные аналитические документы о живучести самолетов того времени, их оборудования и вооружения, основанные на опыте боевой эксплуатации.