2018-08-12T08:25:38+03:00
Общество

Министерство обороны РФ опубликовало приказ Сталина бомбить Берлин в августе 1941 года

К 106-летию образования ВВС ведомство рассекретило архивные документы об истории авиации и подвигах военных летчиков во времена Великой отечественной войны
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Советский ас Александр ПокрышкинСоветский ас Александр Покрышкин
Изменить размер текста:

К 106-летию образования российских ВВС Министерство обороны разместило в открытом доступе архивные документы об истории отечественной военной авиации и подвигах летчиков во времена Великой отечественной войны.

Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

«На сайте российского военного ведомства в День Военно-воздушных сил России опубликована мультимедийная подборка документов из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященная военным летчикам времен Великой Отечественной войны и их крылатым машинам», - говорится в сообщении министерства.

В частности, подборка содержит копию рукописного проекта приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку Иосифа Сталина в ночь с 8 по 9 августа 1941 года. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии нанести бомбовый удар по столице Третьего рейха — Берлину.

Кроме того, опубликованы свидетельства о подвигах военных летчиков, которые ранее не придавались огласке. Среди них — пилот штурмовика лейтенант Владимир Гуляев, сумевший нанести тяжелый удар противнику и посадить поврежденный самолет на одно уцелевшее шасси. Также представлены наградные документы на старших лейтенантов Драмарецкого и Черевко, а также старшину Алексееву, экипаж которых повторил подвиг Гастелло.

Отдельная рубрика посвящена летчице Екатерине Зеленко, совершившей более 40 боевых вылетов и посмерно удостоенной звания Героя Советского Союза за воздушный таран.

Также на сайте Минобороны появились уникальные аналитические документы о живучести самолетов того времени, их оборудования и вооружения, основанные на опыте боевой эксплуатации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Американский конгрессмен объяснил события в Шарлотсвилле российским вмешательством
Защитник "Спартака" Боккетти пропустит неделю из-за травмы
Новый митинг в Бухаресте собрал 25 тысяч человек и прошел без инцидентов
ФСИН опровергла информацию о том, что Сенцов покинул колонию и вылетел из Салехарда
Волкер: Россия мешает миссии ОБСЕ мониторить границу с Украиной
Погода в Москве 12 августа: Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь
Канадскому стрелку из Фредериктона предъявлены обвинения в убийстве четырех человек
«Жалкая, ничтожная личность»: Трамп высказался о бывшей помощнице, рассказавшей, как он съел бумажку
Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали двое взрослых и ребенок
Порошенко сделал три ошибки в первой строчке гимна Украины
Эмир Кустурица посвятил песню «Команданте» Сергею Шойгу
«Перекрутили и раздули»: Директор Лаймы Вайкуле пояснил ее слова о Крыме
В Москве магазинный вор при задержании ранил двух полицейских
Иран объявил, что Россия скоро вернет ему вторую партию обогащенного урана
Москалькова выяснила, как себя чувствует экипаж «Механика Погодина» в Херсоне
Шойгу: Немцам стоит спросить у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы
Российские военные в Сирии сбили очередной дрон боевиков возле авиабазы Хмеймим