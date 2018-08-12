МОК задумался над тем, чтобы исключить хоккей из Олимпиады 2022 года

СЕГОДНЯ 10:23 2018-08-12T10:23:40+03:00

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Международный Олимпийский комитет задумался над тем, что делать с хоккейным мужским турниром на Играх 2022 года. Соревнования пройдут в Пекине и по одному из возможных вариантов развития событий, состязания вообще могут быть исключены.

Как пишет журналист TSN Горд Миллер в своем Твиттере, другие варианты судьбы мужского хоккея на Олимпиаде тоже есть. Это - участие игроков НХЛ, проведение турнира как в 2018 году, или же вовсе турнир для сборных, чьи игроки младше 23 лет.

О сроках принятия окончательного варианта пока что ничего не сообщается. Напомним, что в начале этого года на Олимпиаде 2018 победу в мужском хоккейном турнире одержала команда Олимпийских атлетов из России. Второе место досталось Германии, а "бронза" - у команды Канады.

Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.