2018-08-12T10:23:40+03:00
Спорт

МОК задумался над тем, чтобы исключить хоккей из Олимпиады 2022 года

Это - один из вариантов развития событий
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
На Олимпиаде 2018 хоккейный турнир прошел без игроков НХЛ.На Олимпиаде 2018 хоккейный турнир прошел без игроков НХЛ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Международный Олимпийский комитет задумался над тем, что делать с хоккейным мужским турниром на Играх 2022 года. Соревнования пройдут в Пекине и по одному из возможных вариантов развития событий, состязания вообще могут быть исключены.

Как пишет журналист TSN Горд Миллер в своем Твиттере, другие варианты судьбы мужского хоккея на Олимпиаде тоже есть. Это - участие игроков НХЛ, проведение турнира как в 2018 году, или же вовсе турнир для сборных, чьи игроки младше 23 лет.

О сроках принятия окончательного варианта пока что ничего не сообщается. Напомним, что в начале этого года на Олимпиаде 2018 победу в мужском хоккейном турнире одержала команда Олимпийских атлетов из России. Второе место досталось Германии, а "бронза" - у команды Канады.

Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жертвами крупного ДТП в Китае стали девять человек, трое пострадали
Мадуро заявил, что часть организаторов покушения на него скрылась в Перу
Не менее десяти человек пострадали при стрельбе в Манчестере
Американский конгрессмен объяснил события в Шарлотсвилле российским вмешательством
Защитник "Спартака" Боккетти пропустит неделю из-за травмы
Новый митинг в Бухаресте собрал 25 тысяч человек и прошел без инцидентов
ФСИН опровергла информацию о том, что Сенцов покинул колонию и вылетел из Салехарда
Министерство обороны РФ опубликовало приказ Сталина бомбить Берлин в августе 1941 года
Волкер: Россия мешает миссии ОБСЕ мониторить границу с Украиной
Погода в Москве 12 августа: Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь
Канадскому стрелку из Фредериктона предъявлены обвинения в убийстве четырех человек
«Жалкая, ничтожная личность»: Трамп высказался о бывшей помощнице, рассказавшей, как он съел бумажку
Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали двое взрослых и ребенок
Порошенко сделал три ошибки в первой строчке гимна Украины
Эмир Кустурица посвятил песню «Команданте» Сергею Шойгу
«Перекрутили и раздули»: Директор Лаймы Вайкуле пояснил ее слова о Крыме
В Москве магазинный вор при задержании ранил двух полицейских
Иран объявил, что Россия скоро вернет ему вторую партию обогащенного урана
Москалькова выяснила, как себя чувствует экипаж «Механика Погодина» в Херсоне
Шойгу: Немцам стоит спросить у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы
Российские военные в Сирии сбили очередной дрон боевиков возле авиабазы Хмеймим