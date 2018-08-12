Новая работа Бэнкси пропала менее чем через сутки после появления на улице
Новая работа знаменитого британского андерграундного художника Бэнкси пропала менее чем через сутки после появления на одной из улиц города Клеведон в графстве Сомерсет.
Об этом сообщает газета The Independent.
Речь идет об интерпретации дорожного знака, предупреждающего водителей о возможности перехода через дорогу пожилых людей. В целом произведение Бэнкси повторяет знак, однако в отличие от оригинала, в варианте художника силуэты стариков переносят на своих спинах дети.
instagram.com/banksy/
Изображение появилось на фонарном столбе на улице Бич-роуд, но не продержалось на своем месте и 24 часов. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что работа художника стала добычей неизвестных воров.
instagram.com/banksy/
Напомним, Бэнкси — псевдоним художника и политического активиста, работающего в стиле стрит-арт. Благодаря необычному и талантливому исполнению, а также остросоциальной тематике, его произведения быстро обрели популярность сначала в Британии, а потом и в остальном мире.
С начал июля в Центральном доме художника в Москве открылась первая в России персональная выставка произведений Бэнкси, которая продлится до 2 сентября.