2018-08-12T15:57:15+03:00
В мире

Новая работа Бэнкси пропала менее чем через сутки после появления на улице

Речь идет об интерпретации дорожного знака, предупреждающего водителей о возможности перехода через дорогу пожилых людей
Денис СУХОВ
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Новая работа Бэнкси пропала менее чем через сутки после появления на улице. Фото: instagram.com/banksy/Новая работа Бэнкси пропала менее чем через сутки после появления на улице. Фото: instagram.com/banksy/
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Новая работа знаменитого британского андерграундного художника Бэнкси пропала менее чем через сутки после появления на одной из улиц города Клеведон в графстве Сомерсет.

Об этом сообщает газета The Independent.

Речь идет об интерпретации дорожного знака, предупреждающего водителей о возможности перехода через дорогу пожилых людей. В целом произведение Бэнкси повторяет знак, однако в отличие от оригинала, в варианте художника силуэты стариков переносят на своих спинах дети.

instagram.com/banksy/

instagram.com/banksy/

Изображение появилось на фонарном столбе на улице Бич-роуд, но не продержалось на своем месте и 24 часов. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что работа художника стала добычей неизвестных воров.

instagram.com/banksy/

instagram.com/banksy/

Напомним, Бэнкси — псевдоним художника и политического активиста, работающего в стиле стрит-арт. Благодаря необычному и талантливому исполнению, а также остросоциальной тематике, его произведения быстро обрели популярность сначала в Британии, а потом и в остальном мире.

С начал июля в Центральном доме художника в Москве открылась первая в России персональная выставка произведений Бэнкси, которая продлится до 2 сентября.

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