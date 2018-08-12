В Италии медсестра оставила своей больнице наследство в 600 тысяч евро
В итальянском городе Триест медсестра Мария Болонья завещала своей больнице наследство в размере 600 тысяч евро.
Как пишет местное издание Il Piccolo, Болонья умерла в прошлом году в возрасте 95 лет. До выхода на пенсию она всю жизнь проработала в больнице. Ее единственный сын умер из-за тяжелой болезни, муж также скончался. В результате женщина осталась без родственников, поэтому наследство она решила оставить своей больнице.
Отмечается, что бюрократические проволочки, связанные с наследством, заняли несколько месяцев. Но в результате шестьсот тысяч евро все-таки были приняты в бюджет больницы на 2018-2020 годы.
Известно, что средства будут потрачены на строительство нового гардероба на 450 шкафчиков, оборудование отделения по переливанию крови для лечения инфекционных заболеваний, а также на реконструкцию столовой и входа в госпиталь.