Погода в Москве на 13 августа 2018 года: ожидаются сильный ветер и дожди

СЕГОДНЯ 07:07 2018-08-13T07:07:28+03:00

Вся грядущая неделя в столичном регионе будет достаточно теплой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики рассказали, что погода в Москве на 13 августа 2018 года будет переменно облачной

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Стало известно, что погода в Москве на 13 августа 2018 года будет переменно облачной. В начале недели воздух прогреется до 22..24 градусов тепла, а в ночь на вторник столбики термометров будут показывать 12..14 градусов.

Сильных осадков не ожидается, однако местами по Московской области возможны небольшие кратковременные дожди. Скорость ветра юго-западного и западного направлений разовьет скорость 5-10 м/c, а временами порывы могут достигать даже 15 м/c, уверяют синоптики.

Согласно данным официального сайта Гидрометцентра России, атмосферное давление в этот день будет держаться на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

В целом, вся грядущая неделя будет довольно теплой, однако в среду возможна небольшая гроза, а в четверг в столице пройдет дождь.