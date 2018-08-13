2018-08-13T11:49:51+03:00
Происшествия

Бегемот насмерть загрыз двух человек в Кении

Оба погибших слишком близко подобрались к агрессивному животному
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сначала жертвой гиппопотама стал местный рыбак, а позже бегемот напал на туристов из КитаяСначала жертвой гиппопотама стал местный рыбак, а позже бегемот напал на туристов из КитаяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В минувшие выходные два человека стали жертвами нападения бегемота в Кении. Оба случая произошли около озера Найваша на юго-западе страны.

Так, один из постояльцев расположенного там отеля, 66-летний китаец Чан Мин Чанг прогуливался вместе со своими друзьями, когда увидел гиппопотамов. Мужчина решил сделать фотографию животных и, по словам очевидцев, подошел к одному из них слишком близко. Тогда бегемот укусил туриста в область груди.

Пострадавшего тут же доставили в больницу с обильным кровотечением, но спасти его не удалось. Друг погибшего 62-летний У Пэн Тэ также получил несколько неглубоких порезов.

Второй случай произошел всего в нескольких километрах от отеля. Мужчина средних лет незаконно занимался рыбалкой на озере Найваша, а после, вероятно, заблудился и наткнулся на пастбище бегемотов, один из которых и напал на него.

"Он умер через несколько минут после того, как его извлекли из озера", - цитирует местное издание The Star председателя Ассоциации лодочников Найваши Дэвида Кило.

По мнению специалиста, бегемоты стали более агрессивными поскольку уровень воды в реках значительно поднялся, а площадь пастбищ животных уменьшилась. Именно это вынуждает гиппопотамов уходить в близлежащие отели и фермы в поисках еды.

Сотрудники природоохранной службы Кении уже разыскивают убийцу. Между тем, китайский турист стал уже шестым погибшим из-за нападения бегемотов на озере Найваша с начала 2018 года.

Стоит отметить, что хотя гиппопотамы и не являются хищниками, они считаются одними из самых агрессивных животных в мире. Так, например, ранее сайт kp.ru писал, что несколько лет назад разъяренный бегемот просто убил носорога, который отказался покинуть водопой.

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