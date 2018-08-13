В Сирии восстановлена станция для подачи воды в Дамаск

СЕГОДНЯ 12:04 2018-08-13T12:05:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Дамаском восстановлена станция по очистке воды, от которой зависит жизнь местного населения. Несколько лет станция была оккупирована террористами, а теперь реконструкция водозабора - одна из приоритетных задач сирийских властей.

«Здесь у боевиков был цех по производству оружия и боеприпасов. А в соседнем здании тюрьма, за решетку бросали и работников станции, и местных жителей. Двоих сотрудников боевики расстреляли прямо здесь. Сейчас мы установили новое оборудование - это резервная компрессорная станция», - цитирует слова главного инженера станции Азама Догоза сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что источник Айн аль-Фиджа - важнейший стратегический объект. Вода отсюда питает почти весь Дамаск — около 7 миллионов человек. Источник был открыт еще во времена римлян. При этом вода здесь до сих пор настолько чистая, что ее практически не приходится обеззараживать.

В скором времени все оборудование на станции заменят на современное, и аль-Фиджа начнет снабжать водой не только Дамаск, но и пригород сирийской столицы.