В Медовый Спас на Алтае отмечают праздник пасечников

СЕГОДНЯ 14:24 2018-08-14T15:04:03+03:00

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14 августа в Барнауле стартовал ежегодный краевой праздник «Медовый Спас на Алтае - 2018». Мероприятие приурочено к одноименному православному празднику и профессиональному празднику – Дню пчеловода Алтайского края. Сто десять пчеловодов на одной ярмарке и мед из десятков районов края в его столице – таким размахом выставки-продажи пока не могут похвастаться другие регионы Сибири. А на Алтае фестиваль продукта, который ассоциируется с регионом, при поддержке правительства края год от года набирает обороты.

Почти весь август сертифицированные медовики напрямую торгуют на двух площадях Барнаула. А в день Медового Спаса (он же День алтайского пчеловода) ярмарка превращается в праздник и охватывает остальные города края. В этот день пчеловоды показывают гостям фестиваля устройство ульев и их внутреннюю жизнь. Укладывают поспать на пчелиных домиках с оздоровительным прицелом. Потчуют медом, отвоевывая голоса на конкурсе «Народное признание». Конкурс по откачке меда выявляет профи среди пчеловодов, а «Новинка года» – самого изобретательного производителя продукции на основе меда. Детей на празднике развлекают конкурсами и одаривают сладкими угощениями, а медовый урожай освящают по православным канонам.

Фестиваль является элементом развития событийного туризма в регионе. В Медовый Спас только в краевой столице посещают более четырех тысяч человек. За день с прилавков разлетается около 10 тонн меда. Взрослым перед покупкой на фестивале предстоит перепробовать десятки сортов меда нового урожая. Вникнуть в оздоровительные свойства перги, воска и пыльцы, настоек из подмора, прополиса и прополисных холстиков. Запастись новинками – бальзамами, медовухой на березовом соке, косметикой на меду и травах, десертами и напитками на основе пчелопродукции.

По количеству товарного меда Алтайский край занимает третье место в стране и первое – в Сибирском федеральном округе. Летом 2017 года фестиваль «Медовый Спас на Алтае» вошел в десятку наиболее популярных у российских туристов гастрономических фестивалей (данные аналитического агентства «ТурСтат»). Бренд «алтайский мед» зарегистрирован Роспатентом в 2013 году. По признанию экспертов, алтайский мед наделен рядом уникальных свойств, является самым сложным по составу и не имеет равных по содержанию высокоценных натуральных компонентов.