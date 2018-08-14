Минтранс РФ: в 2018 году авиакеросин может подорожать на 30%

СЕГОДНЯ 18:45 2018-08-14T19:20:46+03:00

Глава ведомства предсказал резкий рост авиационного топлива по итогам этого года

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Авиационный керосин может подорожать в России на 30% по итогам 2018 года. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Мы ожидаем, что совокупный рост стоимости авиакеросина по итогам 2018 года может составить до 30%, что может оказать существенное влияние на рост цен на авиабилеты», - сообщил Дитрих журналистам.

По его словам, финансовые потери авиакомпаний из-за резкого скачка цен на топливо могут составить до 50 млрд рублей. Минтранс предлагает правительству компенсировать более половины этих дополнительных расходов, чтобы избежать подорожания авиабилетов.

«Мы сформулировали предложение - единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов на авиакеросин. Предполагается, что (дополнительные расходы авиакомпаний могут составить) до 50 млрд рублей, мы предложили правительству и Минфину компенсацию в 22,5 млрд рублей», - рассказал Дитрих.

Министр отметил, что предложение рассматривается кабмином, его обсуждение состоялось на прошлой неделе.