СЕГОДНЯ 22:28 2018-08-14T22:28:26+03:00

Французский телеканал принес извинения за ошибку в сюжете про Путина и тигров

Пресс-служба France 2 подчеркнула, что допущенная неточность является непредумышленной ошибкой, а не попыткой дезинформации

Изменить размер текста: A A

Французский государственный телеканал France 2 признал, что его редакторы допустили ошибку в новостном сюжете о летнем отдыхе мировых лидеров. В частности, в нем утверждалось, что президент РФ Владимир Путин якобы пристрастился к охоте на тигров.

Сюжет вышел в эфир 10 августа. Рассказ об отпуске российского президента сопровождала большая фотография, на которой Владимир Путин в окружении других людей гладит по голове неподвижно лежащего тигра.

Ведущая прокомментировала его словам о том, что Путин проводит отдых за «охотой на тигров в Сибири и купанием в ледяных водах озера Байкал».

Данная неточность вызвала активное обсуждение в социальных сетях относительно достоверности информации телеканала. Позже выяснилось, что на снимке Путин запечатлен в 2008 году, во время визита в Уссурийский заповедник, где осуществляется программа по сохранению амурского тигра.

Тогда российский президент и группа ученых отправились в экспедицию, в ходе которой обнаружили попавшую в ловушку пятилетнюю тигрицу. Временно усыпив хищника, специалисты надели на него ошейник со спутниковым маячком, после чего отпустили зверя на волю.

Телеканал принес извинения за допущенную ошибку, назвав ее непреднамеренной.

«Это не fake-news, а непредумышленная ошибка, о которой управление информационным вещанием France Televisions сожалеет», - подчеркивается в заявлении France 2.

В вечернем новостном выпуске в понедельник телеканал публично признал ошибку.

«В пятницу вечером мы упоминали о том, что Владимир Путин занимался охотой на тигров в Сибири. Речь на самом деле шла о фотографии, снятой во время экспедиции по наблюдению за дикими тиграми. Таким образом, в комментарий вкралась ошибка», - заявил ведущий Жюлиан Бюжье.