Власти Флориды объявили режим ЧС из-за «красного прилива»

СЕГОДНЯ 02:14 2018-08-15T02:14:05+03:00

Штат выделит средства и ресурсы на очистку пляжей от мертвой рыбы и воды от разросшихся водорослей

Изменить размер текста: A A

В американском штате Флорида объявлен режим чрезвычайной ситуациииз-за «красного прилива» - начала разрастания водорослей и токсичного цветения воды. О своем решении губернатор региона Рик Скотт сообщил в понедельник.

Он пообещал оказать районам, страдающим от этого природного явления, помощь финансами и ресурсами. Кроме того, его указ дает возможность ученым и биологам начать необходимые действия по очистке прибрежных вод и спасению морских обитателей.

Как рассказывает сайт телеканала ABC News, «красный прилив» затрагивает все западное побережье Флориды. На пляжах жители находят груды мертвой рыбы.

«Я также направляю дополнительные гранты в размере 900 тысяч долларов для округа Ли, чтобы ликвидировать последствия, связанные с «красным приливом». Таким образом финансировая помощь округу Ли в связи с бедствием составит более чем на 1,3 миллиона долларов», - сказал Скотт.

Другие штаты получат на очистку пляжей и устранение последствий стихии в общей сложности более 2 миллионов долларов и еще около 500 тысяч долларов — на поддержку местного туризма.

«Красные приливы» — частое явление на побережье Флориды. Они опасны тем, что цветущие водоросли выделяют токсины, которые убивают многие виды морской фауны. Для большинства людей водоросли безвредны. Самое страшное, что может произойти с человеком - появится раздражение на коже.