2018-08-15T06:22:46+03:00
Политика

Юнкер приветствует освобождение Турцией двух греческих солдат

Военнослужащие случайно пересекли турецко-греческую границу во время патрулирования
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод ЮнкерГлава Еврокомиссии Жан-Клод ЮнкерФото: REUTERS
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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер одобрил и приветствовал решение властей Турции освободить из заключения двух греческих солдат, случайно пересекших общую границу в марте этого года. Об этом говорится в заявлении главы ЕК, распространенном его пресс-службой.

Он отметил, что известие об освобождении греков его очень обрадовало. Юнкер напомнил, что в Варне на саммите ЕС - Турция, который проходил 26 марта этого года, он говорил о том, что Анкаре «нечего бояться со стороны европейских соседей», передает ТАСС.

ЕС будет продолжать участвовать в этом стратегическом партнерстве. Мы хотим видеть демократическую, стабильную и процветающую Турцию», - сказал Юнкер.

Ранее он неократно призывал Анкару освободить задержанных греческих военных.

Напомним, в Турции остается под стражей американский пастор Эндрю Брэнсон, которого власти обвиняют в причатсности к попытке военного госпереворота в 2016 году.

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