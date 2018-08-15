Песков подтвердил информацию о подготовке встречи Болтона с российскими представителями в Женеве
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с российскими представителями. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча должна пройти в Женеве на следующей неделе.
"Такие контакты, действительно, запланированы и готовятся", - сказал Песков журналистам в среду, 15 августа.
Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала о запланированной на следующую неделю в Женеве встрече Болтона с представителями России, Израиля и Украины.
Ранее в Совете безопасности РФ сообщали о намерениях провести встречу секретаря Совбеза Николая Патрушева с Болтоном. Однако детали встречи не разглашались.
В конце июня первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов проводил переговоры с Болтоном, где стороны рассмотрели перспективы взаимодействия российско-американского сотрудничества в сфере безопасности.