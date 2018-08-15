2018-08-15T13:03:02+03:00
Политика

Песков подтвердил информацию о подготовке встречи Болтона с российскими представителями в Женеве

Встреча с помощником президента США по национальной безопасности должна состояться на следующей неделе
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с российскими представителями. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча должна пройти в Женеве на следующей неделе.

"Такие контакты, действительно, запланированы и готовятся", - сказал Песков журналистам в среду, 15 августа.

Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала о запланированной на следующую неделю в Женеве встрече Болтона с представителями России, Израиля и Украины.

Ранее в Совете безопасности РФ сообщали о намерениях провести встречу секретаря Совбеза Николая Патрушева с Болтоном. Однако детали встречи не разглашались.

В конце июня первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов проводил переговоры с Болтоном, где стороны рассмотрели перспективы взаимодействия российско-американского сотрудничества в сфере безопасности.

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