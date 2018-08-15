Недостаток сна ведет к одиночеству и повышенной тревожности

СЕГОДНЯ 16:34 2018-08-15T16:34:23+03:00

Ученые пришли к выводу, что недостаток сна ведет к одиночеству Фото: Евгения ГУСЕВА

Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что недосыпание очень опасно

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О пользе сна знает каждый, но что недосыпание может привести к одиночеству догадываются не все. Ученые из Калифорнийского университета провели социальный эксперимент, в нем приняли участие 18 молодых людей, половина из которых провели бессонную ночь.

Испытуемым предлагалось посмотреть видеоролик, на котором был запечатлен человек, постепенно приближающийся к камере. Пациентам предлагалось нажать кнопку, которая останавливала просмотр, в тот момент, когда они начинали испытывать психологический дискомфорт, пишет «Дни.ру».

Утомленные бессонной ночью респонденты нажимали на паузу значительно раньше, чем выспавшаяся группа.

Во время сканирования работы мозга было отмечено, что после бессонной ночи у человека задействована нейронная цепь, отвечающая за реакцию на потенциальные угрозы. Кроме того, область мозга, отвечающая за социальное взаимодействие была серьезно заторможена.

Эксперимент записали на видео и показали тысяче случайных прохожих. Большинство пришли к выводу, что люди с нарушением сна выглядят одинокими и избегают контактов с окружающими, сообщает MedicalXpress.