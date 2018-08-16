2018-08-15T17:47:30+03:00
Общество

Минпросвещения не будет отменять рабочие тетради в школах

Но и в федеральный перечень учебников их пока не включат
Ксения КОНЮХОВА
Поделиться:
Стоит ли покупать школьнику рабочие тетради, родителям предлагается решить самостоятельно.Стоит ли покупать школьнику рабочие тетради, родителям предлагается решить самостоятельно.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Стоит ли покупать школьнику рабочие тетради, родителям предлагается решить самостоятельно. Министерство просвещения, в свою очередь, пока не планирует включать эти пособия в федеральный перечень учебников. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева на встрече с журналистами в “Комсомольской правде”.

- Школьные тетради в федеральный перечень на сегодняшний день не входят, - объяснила министр. - Федеральный перечень учебников значителен, в нем 1376 книг, которые покупаются регионом и отдаются детям в школы бесплатно. То, что не входит в федеральный перечень - пособия и тетради - покупается родителями. И здесь я всегда исхожу из целесообразности. Если тетрадь помогает вашему ребенку в овладении тем или иным предметом, ради бога. Если она не помогает, то я не знаю, зачем она. И потом, родители сами могут влиять и должны влиять на этот вопрос.

По данным опроса ВЦИОМ, покупать рабочие тетради за свой счет приходится почти 80% родителей. У трети школьников такие тетради есть по всем предметам. При этом, лишь 66% семей считают использование рабочих тетрадей целесообразным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24