2018-08-15T23:49:27+03:00
Общество

Умерла певица и актриса Моргана Кинг, сыгравшая в «Крестном отце» жену дона Корлеоне

Причиной смерти американской джазовой певицы и актрисы Морганы Кинг стало онкологическое заболевание
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Американская джазовая певица и актриса Моргана КингАмериканская джазовая певица и актриса Моргана КингФото: YouTube
Изменить размер текста:

В Калифорнии на 88 году жизни умерла американская джазовая певица и актриса Моргана Кинг. Об этом сообщает издание Express, уточняя, что исполнительница скончалась еще в марте, но известно об этом стало только сейчас, когда ее подруга написала об этом в своем Facebook.

Российский зритель ее помнит по роли в легендарных фильмах «Крестный отец» и «Крестный отец 2». В картинах Фрэнсиса Форда Копполы, снятых по роману писателя Марио Пьюзо, Моргана Кинг сыграла жену дона Вито Корлеоне (Марлон Брандо) и мать Майкла Корлеоне (Аль Пачино).

Отмечается, что актриса умерла в своем доме в Палм-Спрингс. В последние годы жизни она страдала от онкологического заболевания — лимфомы Ходжкина.

Моргана Кинг родилась 4 июня 1930 года в Нью-Йорке, ее родители – выходцы из Италии. Ее певческая карьера началась в 16 лет, а в 1964 году Моргана, которая считала себя в первую очередь певицей, номинировалась на музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучший новый артист».

Ранее сайт kp.ru сообщал о смерти актера Алекса Рокко, сыгравшего в «Крестном отце» мафиозо из Лас-Вегаса Мо Грина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чавушоглу: Турция и Россия обсуждают возможность отмены визового режима
Новые концепции преподавания школьных предметов появятся уже в конце октября
Минпросвещения не будет отменять рабочие тетради в школах
Детские лагеря со стажем менее 3 лет не смогут получать госконтракты
Васильева - о замене письма клавиатурой: “Это дичь, этого не может быть никогда”
Минпросвещения профинансирует исследования детской физиологии
Васильева: единая школьная форма не нужна
Министр просвещения не поддерживает идею перейти на другую систему оценок в школе
Министр Васильева - об усыновлении детей родителями с ВИЧ: "Я далека от этой идеи"
Минпросвещения ужесточает требования к приемным родителям
Образовательные кредиты могут вернуть с 1 декабря текущего года
Пенс призвал Турцию «не испытывать терпение Трампа» и освободить пастора Брансона