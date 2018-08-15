Умерла певица и актриса Моргана Кинг, сыгравшая в «Крестном отце» жену дона Корлеоне

15 Авг. 23:28 2018-08-15T23:49:27+03:00

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В Калифорнии на 88 году жизни умерла американская джазовая певица и актриса Моргана Кинг. Об этом сообщает издание Express, уточняя, что исполнительница скончалась еще в марте, но известно об этом стало только сейчас, когда ее подруга написала об этом в своем Facebook.

Российский зритель ее помнит по роли в легендарных фильмах «Крестный отец» и «Крестный отец 2». В картинах Фрэнсиса Форда Копполы, снятых по роману писателя Марио Пьюзо, Моргана Кинг сыграла жену дона Вито Корлеоне (Марлон Брандо) и мать Майкла Корлеоне (Аль Пачино).

Отмечается, что актриса умерла в своем доме в Палм-Спрингс. В последние годы жизни она страдала от онкологического заболевания — лимфомы Ходжкина.

Моргана Кинг родилась 4 июня 1930 года в Нью-Йорке, ее родители – выходцы из Италии. Ее певческая карьера началась в 16 лет, а в 1964 году Моргана, которая считала себя в первую очередь певицей, номинировалась на музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучший новый артист».

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