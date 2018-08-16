Больницы могут отказаться от дезинфекции спиртом

СЕГОДНЯ 08:39 2018-08-16T08:39:31+03:00

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Мы все привыкли, что дезинфекция спиртом считается надежной и действенной. Но недавно ученые пришли к выводу, что в мире появились супербактерии, которые выработали иммунитет к этиловому спирту. А это значит, что все больницы оказались под угрозой. Из-за устойчивых к спирту микроорганизмов медицинские учреждения, в том числе хирургические отделения, потеряют самый распространенный способ противостоять инфекциям.

Исследователи отмечают, что после применения спиртовых антисептиков исчезают стафилококки, но остаются энтерококки вида Enterococcus faecium.

Энтерококки мутировали и стали способны выстоять перед многими действующими веществами. Даже в концентрированных, 70-процентных, растворах части микробов удалось выжить.

Ученые уверены, что если существует хотя бы небольшая угроза того, что спирты потеряют свой бактериологический эффект, то это потребует серьезной перестройки медицинской экономики.

- Во всем мире спирт в больничных учреждениях применяется очень широко. Если от него отказаться, то нужно будет изменить всю медицинскую экономику, чтобы подобрать столь же массовый антисептик. Просчитать, насколько эффективно использование того же хлоргексидина или других средств, — пояснил «Известиям» считает директор Института фармации и трансляционной медицины МГМУ имени Сеченова Вадим Тарасов.

Сайт kp.ru писал, что ранее исследователи пришли к выводу, что появилась супербактерия, не реагирующая на антибиотики. У микроорганизмов появились гены, устойчивые к самым современным лекарствам. Об этом нас уже много лет предупреждает Всемирная организация здравоохранения