2018-08-16T16:35:32+03:00
Политика

Немецкий телеканал признал Крым российским

Телеканал 3Sat показал в эфире карту, на которой полуостров обозначен как территория России
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В Германии признали Крым российскимВ Германии признали Крым российскимФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Немецкий телеканал 3Sat признал Крым российским. В эфире этого СМИ была показана инфографика, на которой полуостров обозначен как территория России.

Карта была продемонстрирована в документальном фильме "Сплошь Сибирь". Авторами ленты стали немецкий кинопублицист Дейв Д. Лейнс и журналист швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen в Москве Кристоф Францен.

Телеканал 3Sat вещает на территории Германии, Австрии и Швейцарии.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% жителей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя поддержали вхождение региона в состав России.

При этом Киев продолжает считать Крым своей территорией. Ранее телеканал СТБ продемонстрировал в эфире программы "Холостяк" карту страны без полуострова. Позднее СМИ признало "ошибку", обвинив режиссера монтажа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24