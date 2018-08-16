Немецкий телеканал признал Крым российским

СЕГОДНЯ 16:35 2018-08-16T16:35:32+03:00

Телеканал 3Sat показал в эфире карту, на которой полуостров обозначен как территория России

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Немецкий телеканал 3Sat признал Крым российским. В эфире этого СМИ была показана инфографика, на которой полуостров обозначен как территория России.

Карта была продемонстрирована в документальном фильме "Сплошь Сибирь". Авторами ленты стали немецкий кинопублицист Дейв Д. Лейнс и журналист швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen в Москве Кристоф Францен.

Телеканал 3Sat вещает на территории Германии, Австрии и Швейцарии.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% жителей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя поддержали вхождение региона в состав России.

При этом Киев продолжает считать Крым своей территорией. Ранее телеканал СТБ продемонстрировал в эфире программы "Холостяк" карту страны без полуострова. Позднее СМИ признало "ошибку", обвинив режиссера монтажа.