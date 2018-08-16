2018-08-16T19:24:03+03:00
В мире

Суд Нидерландов отказался признавать пастафарианство религией

Таким образом, гражданке страны Минке де Вилде отказали в праве фотографироваться на паспорт с дуршлагом на голове
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Государственный совет Нидерландов отказался признать, что пастафарианство является религиейГосударственный совет Нидерландов отказался признать, что пастафарианство является религиейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Государственный совет Нидерландов, выполняющий функции верховного суда страны, постановил, что пастафарианство не является религией, а потому фотографироваться на документы с дуршлагом на голове запрещено.

Такое решение стало ответом на соответствующий иск жительницы города Неймеген Минке де Вилде - последовательницы Церкви летающего макаронного монстра. Она утверждала, что может носить дуршлаг на голове, поскольку он является традиционным головным убором для ее религии.

"Пастафарианство не является религией, а поэтому его последователи не имеют право носить кухонную утварь на официальных фотографиях", - заявили в судебной инстанции.

Теперь же, по данным ТАСС, де Вилде намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. В качестве аргумента в свою пользу женщина намерена приводить тот факт, что пастафарианство признано в ряде стран ЕС.

Сайт kp.ru писал о том, что в апреле прошлого года эту новую религию официально зарегистрировали в министерстве юстиции России.

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