2018-08-17T11:57:30+03:00
Политика

В Сирии быстрыми темпами идет восстановление промышленности

Только в Шахнаджар провинции Алеппо действуют уже 500 заводов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В индустриальном центре Алеппо начали работать уже 500 заводовВ индустриальном центре Алеппо начали работать уже 500 заводовФото: REUTERS
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Восстановление промышленности в Сирии идет быстрыми темпами, а специалисты стремятся скорее вернуться на родину, где они чрезвычайно востребованы.

Отметим, что в индустриальном центре Шахнаджар провинции Алеппо действуют 500 заводов.

«Уже сегодня в нашем индустриальном центре работают 500 заводов. И сейчас очень многие бизнесмены из Европы хотят открыть у нас свои производства. Трудности возникают из-за санкций», - цитирует директора образования Хазема Аджана сайт телеканала «Звезда».

Узкие специалисты, которые еще недавно были в числе беженцев, спешат вернуться в свои дома. Например, Муххамед Ахмад, инженер-электрик, рассказывает, что вернулся сразу после того, как его родной Алеппо был освобожден от террористов.

«Я бежал, когда боевики захватили Алеппо, когда наши войска освободили город - сразу вернулся. С моей профессией сейчас найти работу очень легко: в Алеппо восстанавливают очень много заводов», - отметил мужчина.

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