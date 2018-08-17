В Сирии быстрыми темпами идет восстановление промышленности

СЕГОДНЯ 11:57 2018-08-17T11:57:30+03:00

Только в Шахнаджар провинции Алеппо действуют уже 500 заводов

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Восстановление промышленности в Сирии идет быстрыми темпами, а специалисты стремятся скорее вернуться на родину, где они чрезвычайно востребованы.

Отметим, что в индустриальном центре Шахнаджар провинции Алеппо действуют 500 заводов.

«Уже сегодня в нашем индустриальном центре работают 500 заводов. И сейчас очень многие бизнесмены из Европы хотят открыть у нас свои производства. Трудности возникают из-за санкций», - цитирует директора образования Хазема Аджана сайт телеканала «Звезда».

Узкие специалисты, которые еще недавно были в числе беженцев, спешат вернуться в свои дома. Например, Муххамед Ахмад, инженер-электрик, рассказывает, что вернулся сразу после того, как его родной Алеппо был освобожден от террористов.

«Я бежал, когда боевики захватили Алеппо, когда наши войска освободили город - сразу вернулся. С моей профессией сейчас найти работу очень легко: в Алеппо восстанавливают очень много заводов», - отметил мужчина.