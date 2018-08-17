2018-08-17T13:36:00+03:00
Экономика

Песков: Финансовая система России абсолютно стабильна

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что экономика страны сохранит устойчивость перед лицом вероятного усиления американских санкций
Денис СУХОВ
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Песков: Финансовая система России абсолютно стабильнаПесков: Финансовая система России абсолютно стабильнаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Финансовая система России остается стабильной, несмотря на определенные колебания национальной валюты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель главы государства ответил на вопрос журналистов о том, вызывает ли падение рубля беспокойство российского руководства и допускает ли Кремль его дальнейшее ослабление в случае новых санкций со стороны США.

«Вы видите, что идет разнонаправленная динамика. Действительно, определенная волатильность есть, но еще раз повторяю, и хотел бы вам напомнить заявление наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна», - подчеркнул Песков.

После невнятной динамики торгов утром в пятницу рубль снова перешел к снижению. К середине дня доллар укрепился до 67, 57 рублей, евро поднимается до 76,80 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее группа американских сенаторов предложила законопроект с целым набором сакционных мер против Москвы. В частности, речь идет о запрете операций с новым госдолгом РФ, а также об ограничениях в отношении крупнейших российских банков с государственным участием. По мнению экспертов, документ имеет неплохие шансы на прохождение в Конгрессе, хотя содержит ряд расплывчатых формулировок, и наверняка будет существенно скорректирован.

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