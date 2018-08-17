2018-08-17T14:26:18+03:00
Происшествия

Турист обрушил мост в Китае при попытке сделать селфи

Травмы получили несколько человек
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Китае из-за любителя селфи обрушился мостВ Китае из-за любителя селфи обрушился мостФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В китайской провинции Хунань из-за обрушившегося моста травмы получили несколько человек. Инцидент произошел в районе водохранилища Дунцзянху.

Сообщается, что один из туристов, восхитившись живописным видом водохранилища, решил сделать фото на память. Для наиболее удачного кадра, молодой человек взошел на пешеходный мостик и стал выбирать позу для селфи. Пока он делал снимки, на узком мосту образовалась пробка из желающих перейти на противоположный берег.

В результате, мост не выдержал массы туристов и обрушился вниз. К счастью, высота была небольшой, и никто серьезно не пострадал. Всего в воде оказались 10 человек, включая горе-фотографа, четверо из них получили легкие травмы.

Местные власти уточняют причину происшествия. По предварительным данным, мост не выдержал веса из-за того, что фотографировавшийся турист расположился на сварочном шве, который был тоньше, чем другие части моста, передает «Свободная пресса».

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