2018-08-17T20:06:42+03:00
Политика

Съемочная группа ВГТРК попала под огонь украинских военных в Донбассе

В результате обстрела журналисты не пострадали
Екатерина БОЛГОВА
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Военный корреспондент Александр СладковВоенный корреспондент Александр СладковФото: Александра БАТАНОВА
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В пятницу, 17 августа, съемочная группа ВГТРК попала под огонь украинских военных в Донбассе. В результате обстрела журналисты не пострадали, сообщают "Вести".

Отмечается, что съемочная группа военного корреспондента Александра Сладкова направлялась на съемки последствий предыдущих обстрелов.

Когда был открыт огонь, съемочная группа находились рядом с населенным пунктом Старомихайловка. Ранее в пятницу в этом же месте попал под огонь конвой Международного комитета Красного Креста, доставляющий жителям Донбасса гуманитарную помощь. Представители Красного Креста были вынуждены спрятаться в убежище.

Отмечается, что съемочная группа Сладкова уже попадала под обстрел в этом регионе, в районе Крутой Балки. В мае 2018 года был ранен звукооператор Игорь Уклеин, тогда же погиб комбат Олег Мамиев, позывной Мамай.

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