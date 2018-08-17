СЕГОДНЯ 20:06 2018-08-17T20:06:42+03:00

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В пятницу, 17 августа, съемочная группа ВГТРК попала под огонь украинских военных в Донбассе. В результате обстрела журналисты не пострадали, сообщают "Вести".

Отмечается, что съемочная группа военного корреспондента Александра Сладкова направлялась на съемки последствий предыдущих обстрелов.

Когда был открыт огонь, съемочная группа находились рядом с населенным пунктом Старомихайловка. Ранее в пятницу в этом же месте попал под огонь конвой Международного комитета Красного Креста, доставляющий жителям Донбасса гуманитарную помощь. Представители Красного Креста были вынуждены спрятаться в убежище.

Отмечается, что съемочная группа Сладкова уже попадала под обстрел в этом регионе, в районе Крутой Балки. В мае 2018 года был ранен звукооператор Игорь Уклеин, тогда же погиб комбат Олег Мамиев, позывной Мамай.