В интернете появилось видео испытаний нового снаряда в ДНР

СЕГОДНЯ 19:37 2018-08-18T19:37:45+03:00

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Появилось видео испытаний нового снаряда в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

Как сообщает телеканал "Звезда", осколочно-фугасно-зажигательный снаряд предназначен для реактивной системы залпового огня "Чебурашка". Снаряд разработан для уничтожения пехоты и легкобронированной техники. В результате испытаний военнослужащими ДНР была оценена плотность поражения цели осколками.

Реактивная система залпового огня "Чебурашка" была создана донецкими специалистами на колесном шасси КрАЗ. По данным разработчиков, дальность стрельбы этой системы составляет более девяти тысяч метров. Впервые эту РСЗО представили широкой публике 9 мая 2018 года на параде Победы в Донецке. В зависимости от модификации система оснащается одним или двумя блоками направляющих на 32 и 64 выстрела соответственно. Глава ДНР Александр Захарченко ранее сообщал и о выпуске морской версии "Чебурашки".