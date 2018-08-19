2018-08-19T16:07:37+03:00
Экономика

Минсельхоз: Экспортный потенциал российского АПК составляет $20 млрд

Правительство призывает сделать все для того, чтобы отечественная сельхоз продукция превосходила по себестоимости и цене зарубежные аналоги
Денис СУХОВ
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Минсельхоз: Экспортный потенциал российского АПК составляет $20 млрдМинсельхоз: Экспортный потенциал российского АПК составляет $20 млрдФото: Татьяна Коркина
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Экспортный потенциал российского агропромышленного комплекса составляет $20 млрд, и перед государством стоит задача к 2023 году увеличить его более чем вдвое. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на фестивале фермерской еды «Свое» в тульском кремле.

«Экспортный потенциал АПК нашей страны составляет $20 млрд. И к 2023 году, это такая большая государственная задача, которая подтверждена аграриями, мы должны выйти на $45 млрд», - подчеркнул Хатуов.

По его словам, Россия может поставлять на внешние рынки не только зерно, но и продукцию перемола, сахар, растительные масла, кондитерские изделия, молочные товары. И задача федеральных и региональных властей заключается в том, чтобы обеспечить превосходство отечественной продукции над зарубежными аналогами по цене и себестоимости.

«Это не сложная задача, но она требует времени, технологий, развития мелиорации, модернизации сельскохозяйственного производства», - добавил замминистра.

В свою очередь государству необходимо внимательнее проработать меры поддержки для предпринимателей в сфере АПК, подытожил Хатуов.

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