Минсельхоз: Экспортный потенциал российского АПК составляет $20 млрд
Экспортный потенциал российского агропромышленного комплекса составляет $20 млрд, и перед государством стоит задача к 2023 году увеличить его более чем вдвое. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на фестивале фермерской еды «Свое» в тульском кремле.
«Экспортный потенциал АПК нашей страны составляет $20 млрд. И к 2023 году, это такая большая государственная задача, которая подтверждена аграриями, мы должны выйти на $45 млрд», - подчеркнул Хатуов.
По его словам, Россия может поставлять на внешние рынки не только зерно, но и продукцию перемола, сахар, растительные масла, кондитерские изделия, молочные товары. И задача федеральных и региональных властей заключается в том, чтобы обеспечить превосходство отечественной продукции над зарубежными аналогами по цене и себестоимости.
«Это не сложная задача, но она требует времени, технологий, развития мелиорации, модернизации сельскохозяйственного производства», - добавил замминистра.
В свою очередь государству необходимо внимательнее проработать меры поддержки для предпринимателей в сфере АПК, подытожил Хатуов.