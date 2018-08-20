2018-08-20T12:10:21+03:00
Политика

Сирийские власти начали восстанавливать систему водоснабжения в Восточной Гуте

Российская сторона поставляет в регион трубы и спецтехнику
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Восточной Гуте беженцы начинают возвращаться в свои домаВ Восточной Гуте беженцы начинают возвращаться в свои домаФото: REUTERS
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Власти Сирии начали восстанавливать водоснабжение в Восточной Гуте. В городе Ялда уже большинство домов обеспечены водой. Здесь впервые за последние семь лет заработал водопровод.

Большая часть насосов для подачи воды в жилые дома уже начали работать. Однако отмечается, что на полную мощность система водоснабжения сможет заработать лишь после того, как в регионе будет полностью налажена подача электричества.

Добавим, что российская сторона помогает региону при восстановлении, поставляет трубы и спецтехнику, необходимую для ремонта, пишет сайт телеканала «Звезда».

Восстановительные работы идут интенсивными темпами, поскольку беженцы начали возвращаться в свои дома. Профильные специалисты и просто рабочие принимают участие в создании новой инфраструктуры.

Помимо этого, в настоящий момент ведутся работы по улучшению уровня жизни мирного населения. Так, возле одной из мечетей появилась первая детская площадка.

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