Сирийские власти начали восстанавливать систему водоснабжения в Восточной Гуте

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-20T12:10:21+03:00

В Восточной Гуте беженцы начинают возвращаться в свои дома Фото: REUTERS

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Власти Сирии начали восстанавливать водоснабжение в Восточной Гуте. В городе Ялда уже большинство домов обеспечены водой. Здесь впервые за последние семь лет заработал водопровод.

Большая часть насосов для подачи воды в жилые дома уже начали работать. Однако отмечается, что на полную мощность система водоснабжения сможет заработать лишь после того, как в регионе будет полностью налажена подача электричества.

Добавим, что российская сторона помогает региону при восстановлении, поставляет трубы и спецтехнику, необходимую для ремонта, пишет сайт телеканала «Звезда».

Восстановительные работы идут интенсивными темпами, поскольку беженцы начали возвращаться в свои дома. Профильные специалисты и просто рабочие принимают участие в создании новой инфраструктуры.

Помимо этого, в настоящий момент ведутся работы по улучшению уровня жизни мирного населения. Так, возле одной из мечетей появилась первая детская площадка.