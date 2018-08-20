Сирийские власти начали восстанавливать систему водоснабжения в Восточной Гуте
Власти Сирии начали восстанавливать водоснабжение в Восточной Гуте. В городе Ялда уже большинство домов обеспечены водой. Здесь впервые за последние семь лет заработал водопровод.
Большая часть насосов для подачи воды в жилые дома уже начали работать. Однако отмечается, что на полную мощность система водоснабжения сможет заработать лишь после того, как в регионе будет полностью налажена подача электричества.
Добавим, что российская сторона помогает региону при восстановлении, поставляет трубы и спецтехнику, необходимую для ремонта, пишет сайт телеканала «Звезда».
Восстановительные работы идут интенсивными темпами, поскольку беженцы начали возвращаться в свои дома. Профильные специалисты и просто рабочие принимают участие в создании новой инфраструктуры.
Помимо этого, в настоящий момент ведутся работы по улучшению уровня жизни мирного населения. Так, возле одной из мечетей появилась первая детская площадка.