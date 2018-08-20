2018-08-20T13:28:44+03:00
В мире

В МИД РФ рассчитывают на достижение долговременного мира в Афганистане

В Москве рассчитывают, что Талибан* сядет за стол переговоров
Денис СУХОВ
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В МИД РФ рассчитывают на достижение долговременного мира в АфганистанеВ МИД РФ рассчитывают на достижение долговременного мира в АфганистанеФото: REUTERS
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Россия позитивно относится к любому перемирию в Афганистане, но хотела бы видеть устойчивый и долговременный мир в исламской республике. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Москва позитивно относится к любому перемирию и хотела бы, чтобы оно было бы долгосрочным и устойчивым. Но это зависит не от подходов Москвы, а зависит от подходов талибов*», - заявил Кабулов, комментируя решение афганского правительства объявить перемирие с движением «Талибан»* в преддверии праздника Курбан-байрам.

Спецпредставитель президента также выразил надежду, что представители «Талибана»* присоединятся к переговорному процессу и примут участие в московской встрече по Афганистану 4 сентября.

«Но встреча Московская, этот формат не ограничивается только (темой) перемирия. Мы хотим добиться устойчивого процесса по национальному примирению, достижению мира. Этот вопрос шире. Поэтому любое примирение — это только один из этапов», - цитирует Кабулова РИА Новости.

В свою очередь посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай заявил, что Афганистан будет рад российской помощи в продвижени мирного процесса.

«Если Россия действительно хочет помочь Афганистану и у нее есть возможность убедить талибов сесть за стол переговоров с правительством Афганистана, чтобы решить все проблемы, это будет хорошо», - сказал Кучай в ходе пресс-конференции для журналистов.

Ранее в воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани в одностороннем порядке объявил трехмесячное перемирие с «Талибаном»* и призвал движение ответить взаимными мерами. Талибы* пока никак не прокомментировали эту инициативу.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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