2018-08-20T14:29:54+03:00
Звезды

Андрея Мягков опроверг слухи о параличе свой жены, актрисы Вознесенской

Российский актер заверил, что состояние здоровья Анастасии Вознесенской стабильное
Ася РОМАНЧУК
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Информацию о том, что Вознесенская парализована, Мягков опроверг.Информацию о том, что Вознесенская парализована, Мягков опроверг.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Андрей Мягков, известный советский и российский актер рассказал о состояние здоровья Анастасии Вознесенской.

Женщина недавно пережила инсульт, но сейчас, по словам супруга, чувствует себя хорошо.

Информацию о том, что народная артистка Вознесенская парализована, Мягков опроверг.

— Передайте, пожалуйста всем, кто волнуется большое спасибо. Анастасия Валентиновна слава богу здорова. Все в порядке. Никаких отклонений нет. Все в порядке, чувствует себя хорошо, — сказал «Пятому каналу» Андрей Мягков.

Ранее появилась информация, что 75-летняя народная артистка России получила осложнения после инсульта. Она оказалась парализована, соседи знаменитой пары рассказали, что Вознесенская прикована к постели.

Андрей Мягков отметил, что со своими недугами они с супругой пока справляются самостоятельно. Ранее глава семейства перенес операцию на сердце и мучается от болей в суставах.

Анастасия Вознесенская играла в труппе театра «Современник» и МХАТе. Телезрителям она известна по ролям в фильмах «Майор Вихрь», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Авария — дочь мента» и многих других.

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