Суд оставил сестер Хачатурян под стражей

СЕГОДНЯ 15:44 2018-08-20T15:45:57+03:00

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Мосгорсуд оставил всех трех обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян под стражей. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правды», присутствовавший на слушаниях.

Ранее стало известно, что сестры дали подробные признательные показания и сотрудничают со следствием. При этом старшая, 19-летняя Кристина, указала, что лишь распылила газ из баллончика в лицо отцу. Удары ножом наносили 17-летняя Мария и 18-летняя Ангелина.

Адвокат средней сестры Алексей Паршин заявил, что защита сестер будет настаивать на переквалификации обвинения с убийства в сторону самообороны.

Напомним, тело 57-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе 27 июля. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны дочери погибшего. В ходе допросов девушки признали вину, объяснив свои действия самообороной, а также неприязненными отношениями с отцом, которые много лет причинял им «моральные страдания».