Пресс-служба украинского президента сообщила о телефонном разговоре Порошенко и Меркель
В понедельник, 20 августа, состоялся телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщила пресс-служба украинского лидера, глава правительства ФРГ "проинформировала украинскую сторону о результатах переговоров с президентом России". Напомним, переговоры Меркель с российским лидером Владимиром Путиным прошли в минувшую субботу, 18 августа.
Отмечается, что Порошенко призвал Меркель "активизировать усилия" для освобождения украинцев, задержанных в России.
«Порошенко и Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел нормандского формата по миротворческой миссии ООН в Донбассе», — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.
Ранее в Кремле сообщили, что встреча глав "нормандской четвёрки" — России, Украины, Франции и Германии — может пройти в Париже. Этот вопрос обсудили президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.