Пресс-служба украинского президента сообщила о телефонном разговоре Порошенко и Меркель

СЕГОДНЯ 17:33 2018-08-20T17:33:39+03:00

Отмечается, что канцлер ФРГ "проинформировала" главу Украины о результатах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным

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В понедельник, 20 августа, состоялся телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщила пресс-служба украинского лидера, глава правительства ФРГ "проинформировала украинскую сторону о результатах переговоров с президентом России". Напомним, переговоры Меркель с российским лидером Владимиром Путиным прошли в минувшую субботу, 18 августа.

Отмечается, что Порошенко призвал Меркель "активизировать усилия" для освобождения украинцев, задержанных в России.

«Порошенко и Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел нормандского формата по миротворческой миссии ООН в Донбассе», — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Ранее в Кремле сообщили, что встреча глав "нормандской четвёрки" — России, Украины, Франции и Германии — может пройти в Париже. Этот вопрос обсудили президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.