Дядя сестер Хачатурян, убивших своего отца, признан потерпевшим по делу
Потерпевшим по делу трех сестер Хачатурян, убивших своего отца, признан их дядя, сообщил адвокат Ярослав Пакулин, представляющий интересы младшей из сестер, Марии.
"Следователь признал в качестве потерпевшего наиболее активного гражданина, который заявлял, что он родственник. Это муж сестры потерпевшего некто Генадик Мусаелян", — сказал Пакулин, передает РИА Новости.
Напомним, тело Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями нашли в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля. По данным СК РФ, его зарезали три дочери из-за личной неприязни. Девушки были задержаны и арестованы судом до 28 сентября. Как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 20 августа, Мосгорсуд признал законность их ареста.
По информации источника, сестры рассказали, что их отец, находясь под действием наркотиков, первый напал на них с ножом, а они защищались.
Еще больше материалов по теме: «В Москве три сестры зарезали отца»