2018-08-20T17:50:58+03:00
Общество

Дядя сестер Хачатурян, убивших своего отца, признан потерпевшим по делу

По словам адвоката, следователь признал потерпевшим мужа сестры убитого Михаила Хачатуряна Генадика Мусаеляна
Екатерина БОЛГОВА
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Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отцаМария, Ангелина и Крестина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отцаФото: СОЦСЕТИ
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Потерпевшим по делу трех сестер Хачатурян, убивших своего отца, признан их дядя, сообщил адвокат Ярослав Пакулин, представляющий интересы младшей из сестер, Марии.

"Следователь признал в качестве потерпевшего наиболее активного гражданина, который заявлял, что он родственник. Это муж сестры потерпевшего некто Генадик Мусаелян", — сказал Пакулин, передает РИА Новости.

Напомним, тело Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями нашли в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля. По данным СК РФ, его зарезали три дочери из-за личной неприязни. Девушки были задержаны и арестованы судом до 28 сентября. Как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 20 августа, Мосгорсуд признал законность их ареста.

По информации источника, сестры рассказали, что их отец, находясь под действием наркотиков, первый напал на них с ножом, а они защищались.

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