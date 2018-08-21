2018-08-21T17:50:04+03:00
Наука

Ученые объяснили, почему на Земле установилась дождливая и жаркая погода

Специалисты прогнозируют и дальнейший рост аномалий
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые объяснили происхождение затяжных дождейУченые объяснили происхождение затяжных дождейФото: УКЛАДОВ Егор
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Ученые-климатологи смогли объяснить, почему дожди и жара на планете стали более продолжительными. Специалисты провели исследования и установили, почему природные аномалии постепенно начали становиться нормой.

Оказалось, что виной всему резкие изменения в характере ветровых потоков над Америкой, Европой и Азией. А эти трансформации в свою очередь связаны с потеплением в Арктике. Именно из-за этого периоды жары и дождей стали особенно затяжными в разных уголках планеты, пишет «Свободная пресса».

Планету охватывают гигантские потоки воздуха, которые мы называем «планетными волнами». Наблюдения показывают, что выбросы парниковых газов начали влиять на их работу, мешая распространению и движению», — отмечают ученые.

Специалисты предупреждают, что со временем частота таких явлений на Земле будет только увеличиваться. Кроме того аномалии начнут охватывать все большие территории, пишет сайт argumenti.ru.

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