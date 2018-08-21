Разведка США сообщила, что в Баренцево море упала ракета с ядерным двигателем

21 Авг. 23:35 2018-08-21T23:43:17+03:00

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Осенью прошлого года в Баренцево море упала ракета с ядерным двигателем. Об этом сообщила всезнающая американская разведка, причем спецслужбы США утверждают, что это была российская ракета, передает телеканал CNBC со ссылкой на источники, ознакомленные с докладом разведслужб.

По данным его собеседников, «российская ракета с энергетической установкой» упала в море во время неудачных испытаний в ноябре, и ее со дна пока не подняли, но именно сейчас якобы «Москва готовится к попытке ее вернуть». Как утверждают анонимные «осведомленные источники», в операции будут участвовать три российских судна, одно из которых, дескать, оснащено специальным оборудованием для работы с радиоактивными веществами. Дату предполагаемой операции они не уточняют. Никаких доказательств того, что что-то подобное действительно имело место в ноябре прошлого года, тоже не приводится.

Кроме того, как отмечается в сообщении американского телеканала, разведка США в своем докладе не упоминает о какой-либо возможной угрозе здоровью людей или окружающей среде в связи с вероятным повреждением ядерного реактора ракеты. Аналитики спецслужб США уже высказали свое мнение по этому поводу. По их мнению, если Россия сможет вернуть упавшую ракету со дна моря, полученный при этой операции опыт Россияне смогут использовать для возвращения «потерянных ракет» в будущем.