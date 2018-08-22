2018-08-22T17:21:53+03:00
Политика

Вице-президент Абхазии объявил, что подает в отставку

По словам Виталия Габния, это решение не имеет политической подоплеки
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-президент Абхазии решил подать в отставкуВице-президент Абхазии решил подать в отставкуФото: Владимир ВОРСОБИН
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В среду, 22 августа, вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил, что уходит в отставку. По его словам, это решение не имеет политической подоплеки.

"Я подаю в отставку с поста вице-президента", - сказал Габния на брифинге в Ассоциации работников СМИ Абхазии.

Он отметил, что соответствующее решение он принял после драки, произошедшей в минувшие выходные. В ходе конфликта его ударили бокалом по голове.

"В прошедшие выходные в компании из пяти человек, где шел непростой разговор... один из собеседников встал и со спины ударил бокалом по голове", - сказал вице-президент.

Он добавил, что по республике пошли разговор о том, что "вице-президента побили", передает ТАСС.

Виталий Габния родился в 1968 году. По итогам президентских выборов 2014 года был избран вице-президентом Абхазии. Ранее руководил ветеранской организацией "Воины".

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