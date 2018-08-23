Радиоактивные отходы будет утилизировать робот за 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:35 2018-08-23T08:35:32+03:00

Машина заменит людей на вредных производствах, где необходимо обращаться с опасными отходами

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Утилизацией радиоактивных отходов на производствах будет заниматься робот. Первый опытный образец такой машины с управляемыми «руками» и «техническим зрением» проходит финальные испытания.

Планируется, что человек сможет руководить технической новинкой даже с большого расстояния. Благодаря встроенным детекторам робот сможет различать разные типы ядерного мусора, отсортировать их, правильно упаковать и утилизировать.

Разработка поможет сохранить жизни людей, которые работают в сильных радиационных полях.

- У машины есть голова, две руки и туловище. Ног нет. В туловище размещены гидравлические аппараты, которые позволят машине вращаться, управлять руками, пальцами. В олове установлена система дистанционного зрения. Человекоподобный робот будет полностью повторять движения своего «хозяина». Оператор надевает специальный костюм, который связан с машиной и выполняет нужные движения в безопасном месте, а машина делает аналогичные манипуляции, обращаясь с отходами, - рассказывает газете «Известия» разработчик Сергей Флоря, заместитель гендиректора ФГУП «РосРАО» по международной деятельности и новым бизнесам.

Эксперты отмечают, что разработка актуальна, так как сегодня опасные отходы утилизируют путем уменьшения их объемов и изоляцией на длительный срок.

Пока робот создан в едином экземпляре. Его стоимость около 20 млн рублей, но за счет массового производства ее планируют сократить до 3-4 млн рублей.