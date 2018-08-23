Радиоактивные отходы будет утилизировать робот за 20 млн рублей
Утилизацией радиоактивных отходов на производствах будет заниматься робот. Первый опытный образец такой машины с управляемыми «руками» и «техническим зрением» проходит финальные испытания.
Планируется, что человек сможет руководить технической новинкой даже с большого расстояния. Благодаря встроенным детекторам робот сможет различать разные типы ядерного мусора, отсортировать их, правильно упаковать и утилизировать.
Разработка поможет сохранить жизни людей, которые работают в сильных радиационных полях.
- У машины есть голова, две руки и туловище. Ног нет. В туловище размещены гидравлические аппараты, которые позволят машине вращаться, управлять руками, пальцами. В олове установлена система дистанционного зрения. Человекоподобный робот будет полностью повторять движения своего «хозяина». Оператор надевает специальный костюм, который связан с машиной и выполняет нужные движения в безопасном месте, а машина делает аналогичные манипуляции, обращаясь с отходами, - рассказывает газете «Известия» разработчик Сергей Флоря, заместитель гендиректора ФГУП «РосРАО» по международной деятельности и новым бизнесам.
Эксперты отмечают, что разработка актуальна, так как сегодня опасные отходы утилизируют путем уменьшения их объемов и изоляцией на длительный срок.
Пока робот создан в едином экземпляре. Его стоимость около 20 млн рублей, но за счет массового производства ее планируют сократить до 3-4 млн рублей.