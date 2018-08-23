2018-08-23T22:55:24+03:00
В мире

МИД РФ: состав участников встречи "московского формата" по Афганистану находится в проработке

Официальный ответ Кабула по поводу участия будет получен позже, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что состав участников встречи "московского формата" по Афганистану в настоящая время прорабатывается.

"На данный момент вопрос состава участников конференции находится в проработке. Как только будет получен официальный ответ от Кабула по дипломатическим каналам по поводу участия, будет дан соответствующий комментарий", — заявила Захарова в четверг, 23 августа.

Напомним, ранее агентство Рейтер сообщило, что представителя радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) согласились участвовать в переговорах по Афганистану в Москве 4 сентября. Представитель МИД Афганистана Сибгатулла Ахмади заявил, что Кабул отказался от участия, вне зависимости от позиции США.

По данным МИД РФ, что на переговоры в "московском формате" по Афганистану 4 сентября приглашены 12 стран, в том числе США.

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