2018-08-25T05:50:04+03:00
В мире

США передумали выделять Палестине $200 млн в качестве помощи

Помощь автономии будет пересмотрена и сокращена
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
США существенно сократят помощь ПалестинеСША существенно сократят помощь ПалестинеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

США отменили выделение Палестине финансовой помощи на сумму 200 миллионов долларов. Как говорится в опубликованном заявлении Госдепартамента, решение принято по указанию президента страны Дональда Трампа.

Внешнеполитическое ведомство уточнило, что средства будут выделены, но в меньшем размере. На сколько будет сокращено финансирование Палестины - не уточняется. Как пояснили в Госдепе, власти США хотят убедиться, что средства будут потрачены в соответствии с национальными интересами США, что будет отвечать интересам налогоплательщиков.

Пересмотр финансирования автономии произошел на фоне ухудшения ситуации в секторе Газа, где по мнению Вашингтона, ХАМАС “ставит под угрозу жизнь людей, ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию", передает ТАСС.

Трамп предлагал свернуть помощь Палестине еще 2 января

Президент США Дональд Трамп 2 января предложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине за то, что ХАМАС отказывается вести переговоры с Израилем. 16 января Госдеп объявил, что США перечислят Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ $60 млн, что составляет менее 20% ежегодных взносов Соединенных Штатов в бюджет агентства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В правительстве Италии подтвердили готовность сократить взносы в ЕС
Вашингтон обеспокоен решением ЕС выделить $20,7 млн Ирану
США предупредили Россию о готовности ударить по Сирии
Порошенко перепутал слова гимна националистов на военном параде
Вашингтон перестал получать информацию от тайных осведомителей в Кремле
Жена Маккейна прокомментировала его отказ от лечения рака
Миссия ОБСЕ смогла встретиться с экипажем танкера “Механик Погодин”
Адвокат: есть предпосылки для перевода Ярошенко в тюрьму в России
Пожар в Центробанке не повредил документы
На Украине объяснили свое нежелание забирать боевые корабли из Крыма
В Киеве неизвестные забросали дымовыми шашками российское консульство
Во Франции сошел с рельсов высокоскоростной поезд
Минтранс сообщил о росте на 30% стоимости топлива в 2018 году
Британские истребители перехватили российский самолет-амфибию в небе над Черным морем
Вице-премьер Италии пригрозил прекратить взносы в ЕС, если не будут приняты решения по нелегальной миграции
Болтон призвал Украину и Европу искать альтернативы «Северному потоку-2»
Трамп велел Помпео отложить поездку в Северную Корею
Меркель предложила участие Германии в урегулировании Карабахского конфликта
США возродили 2-й флот для сдерживания России в Северной Атлантике
Американские сенаторы запросили у Помпео все данные о переговорах Путина и Трампа в Хельсинки
Путина наградили высшими орденами Абхазии и Южной Осетии
Заблокированные на итальянском судне мигранты объявили голодовку
Силуанов: Налоговая нагрузка на бизнес в ближайшие годы расти не будет
Американский сенатор Джон Маккейн отказался от дальнейшего лечения рака мозга
Гора из "Игры престолов" рекламирует сэндвичи
Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую НПО Pacific Environment