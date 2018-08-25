США передумали выделять Палестине $200 млн в качестве помощи

СЕГОДНЯ 05:50 2018-08-25T05:50:04+03:00

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США отменили выделение Палестине финансовой помощи на сумму 200 миллионов долларов. Как говорится в опубликованном заявлении Госдепартамента, решение принято по указанию президента страны Дональда Трампа.

Внешнеполитическое ведомство уточнило, что средства будут выделены, но в меньшем размере. На сколько будет сокращено финансирование Палестины - не уточняется. Как пояснили в Госдепе, власти США хотят убедиться, что средства будут потрачены в соответствии с национальными интересами США, что будет отвечать интересам налогоплательщиков.

Пересмотр финансирования автономии произошел на фоне ухудшения ситуации в секторе Газа, где по мнению Вашингтона, ХАМАС “ставит под угрозу жизнь людей, ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию", передает ТАСС.

Трамп предлагал свернуть помощь Палестине еще 2 января

Президент США Дональд Трамп 2 января предложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине за то, что ХАМАС отказывается вести переговоры с Израилем. 16 января Госдеп объявил, что США перечислят Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ $60 млн, что составляет менее 20% ежегодных взносов Соединенных Штатов в бюджет агентства.