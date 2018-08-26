2018-08-26T02:25:41+03:00
Политика

Медведчк призвал власти Украины к прямому диалогу с ДНР и ЛНР

Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" предложил предоставить провозглашенным республикам автономию
Юлия ДИВЕЕВА
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Украинские политики говорят о необходимости прямого диалога с ДНР и ЛНРУкраинские политики говорят о необходимости прямого диалога с ДНР и ЛНРФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Власти Украины должны начать прямой диалог с провозглашенными республиками в Донбассе. Такое мнение высказал лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Мы должны идти по пути нахождения компромисса, и этот компромисс я вижу в предоставлении автономии", - сказал он.

По его словам, его точку зрения поддерживает около 43% жителей ДНР и ЛНР, и примерно столько же выступают за независимость от Киева.

"Где есть 43%, там может оказаться 51% и 52%, и нужно в этом направлении работать", - заявил он в интервью телеканалу "112 Украина" СМО

Он осудил высказывание министра внутренних дел Арсена Авакова за слова о том, что минские соглашения по Донбассу "мертвы и что это нужно принять как данность". Медведчук отметил, что Киев постоянно игнорирует и не исполняет минские соглашения.

"Они сыграли свою роль тогда и могут играть дольше, что называется возвращением Украины в Донбасс и Донбасса на Украину", - уверен политик.

Медведчук отметил, что политика ультиматумов не работает, а значит надо идти по пути компромисса.

Как писал сайт "КП", в октябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Этот документ продлевает особый статус Донбасса. В Москве указали, что этот документ противоречит минским договоренностям.

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