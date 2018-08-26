2018-08-26T16:01:59+03:00
В мире

Премьер Японии объявил о выдвижении на пост главы правящей партии страны

В случае победы на выборах это будет третий срок Синдзо Абэ в этой должности
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
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В воскресенье, 26 августа, премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах руководителя правящей партии страны - Либерально-демократической партии (ЛДП). Глава этой партии автоматически становится премьер-министром Японии.

"В следующем месяце я приму участие в выборах главы ЛДП", - сказал Абэ.

По его словам, он сделает все, чтобы оправдать доверие граждан и коллег по партии, передает ТАСС.

Выборы лидера партии состоятся 20 сентября 2018 года. В голосовании примут участие 405 парламентских и 405 региональных депутатов партии. Победитель будет выявлен простым большинством голосов.

В случае победы на выборах это будет третий срок Синдзо Абэ в этой должности. Он получит возможность возглавлять правительство до 2021 года. По итогам социологического опроса агентства Kyodo, Абэ пользуется поддержкой примерно 70% депутатов.

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