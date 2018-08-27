2018-08-27T07:38:05+03:00
Политика

В России провели испытания экзоскелета, позволяющего стрелять из пулемета одной рукой

Разработка поможет солдатам переносить больше снаряжения и вооружения и быстрее двигаться
Екатерина БОЛГОВА
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В России испытали экзоскелет с моторами, позволяющий стрелять из пулемета одной рукойВ России испытали экзоскелет с моторами, позволяющий стрелять из пулемета одной рукойФото: Александр БОЙКО
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В России прошли испытания активного экзоскелета с электромоторами и аккумулятором, позволяющего точно стрелять из пулемета одной рукой. Об этом заявил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш (входит в госкорпорацию "Ростех") Олег Фаустов.

"Он (экзоскелет) действительно увеличивает физические возможности военнослужащего. Например, испытатель смог стрелять из пулемета с использованием только одной руки и при этом точно поражал мишени", - рассказал Фаустов.

Он отметил, что эта разработка позволит солдату переносить больше снаряжения и вооружения и быстрее двигаться. В настоящее время основной проблемой создания экзоскелетов с электродвигателями является отсутствие необходимого аккумулятора, но работы продолжаются, передает ТАСС.

На форуме "Армия - 2018" глава военно-научного комитета Сухопутных войск Александр Романюта заявил, активный экзоскелет появиться в экипировке солдата третьего поколения "Ратник-3" к 2025 году.

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