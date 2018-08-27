2018-08-27T12:11:42+03:00
Сочные новости

Дайверы сделали селфи с четырехметровым кальмаром #сочныеновости

Морского обитателя выбросило на берег в Новой Зеландии
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Гигантского кальмара нашли у берегов Новой Зеландии. ФОТО: https://www.facebook.com/OceanHunterTeam/posts/1223576644450166Гигантского кальмара нашли у берегов Новой Зеландии. ФОТО: https://www.facebook.com/OceanHunterTeam/posts/1223576644450166
Изменить размер текста:

Необычная находка парней из Новой Зеландии, которые увлекаются дайвингом, взбудоражила соцсети. На берегу городка Веллингтона братья Аплин нашли моллюска невероятных размеров. Снимки, сделанные на месте находки, мгновенно облетели соцсети. Пользователи единодушно отмечают, что на фоне кальмара парни выглядят просто карликами. И не удивительно, ведь морской обитатель имеет почти четырехметровые щупальца.

Всего длинна моллюска составляет более 4-х метров.

О своей находке парни сообщили в Национальный институт исследований воды и атмосферы. Ученые поспешили на берег и забрали морского обитателя на исследования.

Позже, рассказывая о случившемся, молодые люди признались, что видели множество представителей подводного мира, но кальмара такого размера встречают впервые.

Кстати, самцы гигантских кальмаров могут вырасти до 10 метров. Их щупальца покрыты присосками и небольшими крючками по всей длине. Обитают гиганты в водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов, сообщает телеканал «360».

Сайт kp.ru писал, что ранее был найден гусь, высотой 1,5 метра, а в Перми вырос гриб, у которого более 250 шляпок.

Еще больше материалов по теме: «Сочные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сочные новости, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В России мобильный интернет уже стал полноценной заменой фиксированному
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 67,39 рубля
Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемерово, где проведет заседание комиссии по вопросам развития ТЭК
Бывший командующий ВМС Украины обвинил Россию в провоцировании бунтов в стране
Глава МИД ФРГ призвал партнеров по ЕС реагировать на санкционную политику США
В России вступил в силу приказ о денежных выплатах информаторам МВД
Ученые определили оптимальную продолжительность сна
«Давление на рубль сохранится»: эксперт прокомментировал влияние санкций США на экономику России
Вдова сенатора Маккейна может занять его место
В сирийских школах начали готовиться к началу учебного года
Произошел пожар в «Доме на набережной» в Москве
С 1 января 2019 года вырастут акцизы на бензин и дизтопливо
Минсельхоз запретил поднимать цены на колбасу
В Китае провели летные испытания крупнейшего в мире самолета-амфибии
Таможне разрешат признавать недействительными сделки компаний
Российский гимн исполнили на колоколах королевского собора в Брюсселе
Минтруд предлагает создать домашние детсады
На дорогах появятся «умные» весы, чтобы следить за грузовиками
Глава NASA заявил о необходимости создания космических сил США
ЦБ предрек повышение ставок по кредитам