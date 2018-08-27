СЕГОДНЯ 11:43 2018-08-27T12:11:42+03:00

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Необычная находка парней из Новой Зеландии, которые увлекаются дайвингом, взбудоражила соцсети. На берегу городка Веллингтона братья Аплин нашли моллюска невероятных размеров. Снимки, сделанные на месте находки, мгновенно облетели соцсети. Пользователи единодушно отмечают, что на фоне кальмара парни выглядят просто карликами. И не удивительно, ведь морской обитатель имеет почти четырехметровые щупальца.

Всего длинна моллюска составляет более 4-х метров.

О своей находке парни сообщили в Национальный институт исследований воды и атмосферы. Ученые поспешили на берег и забрали морского обитателя на исследования.

Позже, рассказывая о случившемся, молодые люди признались, что видели множество представителей подводного мира, но кальмара такого размера встречают впервые.

Кстати, самцы гигантских кальмаров могут вырасти до 10 метров. Их щупальца покрыты присосками и небольшими крючками по всей длине. Обитают гиганты в водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов, сообщает телеканал «360».

Сайт kp.ru писал, что ранее был найден гусь, высотой 1,5 метра, а в Перми вырос гриб, у которого более 250 шляпок.