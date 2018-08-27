Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец»

СЕГОДНЯ 19:59 2018-08-27T19:59:10+03:00

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Британский рок-музыкант, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Персональная карточка исполнителя появилась на ресурсе в разделе «Чистилище».

«Антиукраинская пропаганда. Покушение на территориальную целостность Украины. Участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией», - говорится в списке претензий «Миротворца» к музыканту.

В качестве «доказательной базы» ресурс приводит ссылки на интервью Уотерса газете «Известия», опубликованное 27 августа. В частности, музыкант резонно отметил, что Севастополь «очень важен для России и россиян», а права России на этот город подтвержаются «множеством договоров и бумаг».

«Смена власти на Украине (в 2014 году), спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия», - считает Уотерс.

Кроме того, он выразил уверенность, что именно действия американских властей стали причиной раскола на Украине, а обвинять в этом Россию «просто смешно».

Также Уотерс выразил сожаления в связи с продолжающейся кампанией по демонизации нашей страны.

«Ведь всё это делается не для борьбы с Россией. Это делается, чтобы контролировать собственных граждан, чтобы зарабатывать больше денег», - добавил музыкант.

Напомним, сайт «Миротворец» был основан в 2014 году. Его создатели вносят в свою базу личную информацию о политиках, журналистах, артистах и общественных деятелей, оппозиционно настроенных к политике Киева. Некоторые лица, попавшие в поле зрения портала, впоследствии подвергались угрозам и преследованию.