2018-08-27T19:59:10+03:00
Политика

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец»

Ресурс обвинил музыканта в «легализации аннексии» Крыма Россией
Денис СУХОВ
Поделиться:
Британский музыкант Роджер УотерсБританский музыкант Роджер УотерсФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Британский рок-музыкант, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Персональная карточка исполнителя появилась на ресурсе в разделе «Чистилище».

«Антиукраинская пропаганда. Покушение на территориальную целостность Украины. Участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией», - говорится в списке претензий «Миротворца» к музыканту.

В качестве «доказательной базы» ресурс приводит ссылки на интервью Уотерса газете «Известия», опубликованное 27 августа. В частности, музыкант резонно отметил, что Севастополь «очень важен для России и россиян», а права России на этот город подтвержаются «множеством договоров и бумаг».

«Смена власти на Украине (в 2014 году), спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия», - считает Уотерс.

Кроме того, он выразил уверенность, что именно действия американских властей стали причиной раскола на Украине, а обвинять в этом Россию «просто смешно».

Также Уотерс выразил сожаления в связи с продолжающейся кампанией по демонизации нашей страны.

«Ведь всё это делается не для борьбы с Россией. Это делается, чтобы контролировать собственных граждан, чтобы зарабатывать больше денег», - добавил музыкант.

Напомним, сайт «Миротворец» был основан в 2014 году. Его создатели вносят в свою базу личную информацию о политиках, журналистах, артистах и общественных деятелей, оппозиционно настроенных к политике Киева. Некоторые лица, попавшие в поле зрения портала, впоследствии подвергались угрозам и преследованию.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дональд Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения с Мексикой
Силуанов: Правительство подготовило меры на случай санкций США против госдолга РФ
Появились фото с отдыха Путина в горах Тывы
Владимир Путин подписал указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса»
Пользователи соцсетей высмеяли подвернутые штанины главы МИД Украины
Захарова: Новые антироссийские санкции США подрывают усилия в сфере нераспространения и контроля над вооружениями
Посольство РФ: Американская «санкционная лихорадка» приближается к точке невозврата
Глава МИД Австрии упала в обморок на полях Европейского форума в Альпах
Китай приступил к испытаниям своего второго авианосца
В Кремле не комментируют сообщения об авиаударе в Афганистане
В Испании около 50 мигрантов высадились на пляж с туристами
Песков: Кремль изучит последствия введения новых санкций США
В Минобороны сообщили, что США переводят на Ближний Восток носители крылатых ракет для удара по Сирии
Ученые усмотрели на лице признаки высокого риска смерти
Киевским депутатам предложили назвать улицу в честь Маккейна
«Алмаз-Антей» досрочно передал военным еще один полковой комплект ЗРС С-400
В NASA создали карту пыльных облаков планеты
Путин помог кемеровским горнякам с получением квартир
Макрон сообщил о первых результатах координации России и Франции по Сирии
Путин заявил, что программу расселения из аварийного и ветхого жилья в России продолжат
В Минобороны опровергли сообщения о российском воздушном ударе в Афганистане
Российские ученые создали вакцину от меланомы за 1,5 млн рублей
В Лондоне на тротуар выехал автомобиль, за которым гналась полиция
Александр Лукашенко: Мышковать на российских сложностях Беларусь не собирается!
В России мобильный интернет уже стал полноценной заменой фиксированному