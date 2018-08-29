Экспорт российских лекарств оценили 20 млрд рублей

СЕГОДНЯ 07:47 2018-08-29T07:47:01+03:00

Поставки отечественных медикаментов за рубеж увеличились с начала года на 11%

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Российские поставщики фармакологической продукции увеличили объем лекарственных препаратов, которые поставляются за границу. Только за первое полугодие, по данным Федеральной таможенной службы, было продано почти 19 тыс. тонн товара. Общая сумма поставок оценивается в 20 млрд рублей.

В физическом выражении это больше на 11%, а рублевом эквиваленте — на 8%, чем за тот же период годом ранее.

Основным спросом пользуются субстанции для высокотехнологичных препаратов.

Поставки так же включают лекарственные препараты, донорскую кровь, иммунные сыворотки, вакцины, ветеринарную продукция, санитарные наборы. Больше всего денег приносит кровь и сыворотки.

По данным ФТС, самым активным партнером являются ближайшие соседи. Лидирует Украина. Закупки этой страны оцениваются в 3,6 млрд рублей. Затем следуют Казахстан - 3,1 млрд рублей и Белоруссия - 2,7 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что повышенный спрос на российскую фармацевтическую продукцию обусловлен высоким качеством и самыми низкими ценами.

В Минпромторге отмечали, что развитие экспорта фармпромышленности – это одно из приоритетных направлений. Государство будет поддерживать создание инновационных продуктов. Уже сейчас препараты отечественных компаний проходят регистрационные процедуры в 60 странах, сообщает газета «Известия».