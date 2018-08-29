2018-08-29T11:18:38+03:00
В мире

Трамп призвал ФБР и минюст принять меры в связи с перехватом китайской компанией почты Клинтон

По словам президента США, если ведомства этого не сделают, то доверие к ним пропадет навсегда
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-госсекретарь США Хиллари КлинтонЭкс-госсекретарь США Хиллари КлинтонФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп призвал ФБР и министерство юстиции принять меры в связи с появившимися сообщениями о том, что поста бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон была перехвачена китайской компанией.

"Электронные письма Хиллари Клинтон, многие из которых содержали секретную информацию, были взломаны Китаем. Следующий шаг лучше бы был со стороны ФБР и минюста, в противном случае, после всех других их ошибок, доверие к ним уйдет навсегда", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Накануне издание The Daily Caller написало, что законно работающая в США китайская компания смогла перехватить почту Хиллари Клинтон во времена, когда она занимала пост госсекретаря США в 2009-2013 годах.

Напомним, в 2015 году в США был скандал из-за того, что Клинтон на посту главы Госдеператмента пользовалась личным почтовым ящиком в служебных целях. Она передала в ведомство 55 тысяч рабочим писем, а больше 30 личных писем удалила. В июле 2016 года глава ФБР Джеймс Коми заявил по итогам расследования, что спецслужбы не нашли оснований для предъявления обвинений экс-госсекретарю.

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